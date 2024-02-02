Fenerbahçe'de İsmail Kartal 11'ini belirledi!

'de sakatların takıma dönmesi, cezalı olmaması ve yeni transferler sonrası kadro derinliği iyice arttı. İsmail Kartal, kulüp tarihinin en geniş kadrolarından birine sahip durumda.Savunmanın göbeğinde Alexander Djiku'nun yeri garanti gibi görünüyor. Antalyaspor mücadelesinde Ganalı oyuncunun partneri olmaya en yakın isim ise Leonardo Bonucci.İtalyan yıldız sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alınmamış, Ankaragücü mücadelesinde yedek soyunmuştu. Tecrübeli stoper tamamen iyileşti.Oosterwolde'nin cezası bitmesine rağmen Bonucci bir adım önde. Çağlar ise takıma yeni katıldığı ve arkadaşlarıyla sadece iki idman yaptığı için yedek soyunacak.Fenerbahçe'de ilk 11'de merak edilen bir diğer bölge ise sağ kanat. İsmail Kartal, son maçlarda hasta hasta oynayan İrfan Can Kahveci'yi Ankaragücü karşısında kadroya alsa da dinlendirdi. Formayı Cengiz Ünder'e verdi.26 yaşındaki oyuncu, Başkent ekibi karşısında attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu bölge için İsmail Kartal'ın kararının hâlâ net olmadığı ancak ibrenin Cengiz'i gösterdiği kaydedildi.Tecrübeli teknik adam, ligde son 4 maçta da gol atamayan ve birçok fırsatı harcayan Edin Dzeko'dan da vazgeçmiyor. Boşnak forvet, Antalya deplasmanında da 11'deki yerini almaya hazır.