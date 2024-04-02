Fenerbahçe'de heykeller taşındı! 5. efsane kim olacak?

Fenerbahçe'nin efsanevi isimleri Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu ve Alex De Souza'nın Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelleri, bulundukları yerden kaldırıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de heykeller taşındı! 5. efsane kim olacak?
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02 Nisan 2024 13:48
Fenerbahçe'nin efsanevi isimleri Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu ve Alex De Souza'nın Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelleri, bulundukları yerden kaldırıldı. Üç heykelin, Fenerbahçe Stadyumu'na taşınacağı belirtildi.

Yoğurtçu Parkı'na ilk olarak 2009'da Lefter Küçükandonyadis'in heykeli yapıldı. Ardından 2012'de Alex De Souza, 2021'de ise Can Bartu'nun anıtları dikildi.

Üç heykelin, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Türk Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Eda Erdem'in Fenerbahçe Stadyumu'nun önünde bulunan heykelinin yanına taşınacağı öğrenildi.

5. HEYKEL İÇİN YER HAZIRLANDI

Alanda beşinci bir kişinin heykeli için de yer hazırlandığı ve heykeli yapılacak beşinci kişinin yönetim kuruluna sorularak belirleneceği öğrenildi. 

 
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