Fenerbahçe'de herkesin derdi farklı

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya 0-2, 1-0'lık skorlarla elenmenin şoku yaşanıyor. Caimada tepkiler, farklı şekillerde kendini gösterdi.



Futbolcular ikinci yarıda takım ritmini bulmuşken sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçın durması yüzünden kale arkası taraftarlara sitem etti. Bu olayın, Sevilla'nin ekmeğine yağ sürdüğü belirtildi. Taraftarların maç sonrası tepkisi yönetim ve Başkan Ali Koç'a yönelikti. Tribünlerden ve sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı.



JESUS ROTA DEĞİŞTİRDİ



Yönetim sahaya yabancı madde atılmasına tepki gösterdi ve isimleri belirlenip kombinelerinin iptal edilmesi için harekete geçti.



Teknik Direktör Jesus ise "Sorumlu benim" dedikten sonra konuyu Süper Lig'e getirip "Bu ligin sportif gerçekliği yok. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil" diyerek gündemi değiştirdi.





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