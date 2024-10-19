Fenerbahçe'de herkes için forma vakti!

Fenerbahçe'de üst üst gelen zorlu maçlarda en büyük güvence alternatifli geniş bir kadronun olması... Sarı-lacivertli ekibin 2.5 hafta içinde Samsunspor, Manchester United, Bodrumspor, Trabzonspor ve AZ Alkmaar ile oynayacağı maçlarda herkese ihtiyaç duyulacak.
"HAZIR OLUN"
Bu nedenle sezon başında kurulan kalitesi yüksek alternatifli kadronun önemi de burada ortaya çıkacak. Bu süreci hasarsız geçebilmek adına Teknik Direktör Mourinho elindeki oyuncuları değişimli kullanacak. Portekizli oyuncu tüm takıma "hazır olun" çağrısı yaparken, ilk hamleyi Samsun'da yapacak.
İLK LİG MAÇINDA İRFAN SAHAYA, MAXIMIN KULÜBEYE
Mourinho'nun şu ana kadar kanatlardaki tercihi Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin olmuştu. İrfan Can Kahveci ise kulübedeydi. Milli takım performansı sonrası İrfan Can'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor. Milli forma altında iki gol atan tecrübeli futbolcu oldukça moralli döndü. Mourinho da futbolcunun bu formda halini korumak istiyor. Bu yüzden ilk lig maçında kanatlarda Tadic ve İrfan'ın olması, Maximin'in ise kulübede oturması bekleniyor.
BU İSİMLERE FAZLA YÜK BİNECEK
Sarı-lacivertli takımda alternatifi olmayan ve bu maçlarda fazla yük binecek isimler de söz konusu olacak. Bu isimlerin başında Fred geliyor. Ayrıca Sebastian Szymanski'yi de hoca sistemi için çok önemli görüyor. Bu oyuncuların dışında, kalan bölgelerde daha rahat değişikler yapılacak.
CENGİZ ÜNDER'İN GÖZÜ FORMADA
Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder son haftalarda ciddi bir forma rekabetine girdi. Sezon başı çok fazla düşünülmeyen ve gönderilmesi planlanan tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.
Özel olarak fiziksel çalışmalar da yapan deneyimli oyuncu kendini hazır tutarak Mourinho'nun kendisine şans tanımasını bekliyor. Cengiz'in son idmanlarda oldukça istekli olduğu ifade edildi.
"HAZIR OLUN"
Bu nedenle sezon başında kurulan kalitesi yüksek alternatifli kadronun önemi de burada ortaya çıkacak. Bu süreci hasarsız geçebilmek adına Teknik Direktör Mourinho elindeki oyuncuları değişimli kullanacak. Portekizli oyuncu tüm takıma "hazır olun" çağrısı yaparken, ilk hamleyi Samsun'da yapacak.
İLK LİG MAÇINDA İRFAN SAHAYA, MAXIMIN KULÜBEYE
Mourinho'nun şu ana kadar kanatlardaki tercihi Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin olmuştu. İrfan Can Kahveci ise kulübedeydi. Milli takım performansı sonrası İrfan Can'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor. Milli forma altında iki gol atan tecrübeli futbolcu oldukça moralli döndü. Mourinho da futbolcunun bu formda halini korumak istiyor. Bu yüzden ilk lig maçında kanatlarda Tadic ve İrfan'ın olması, Maximin'in ise kulübede oturması bekleniyor.
BU İSİMLERE FAZLA YÜK BİNECEK
Sarı-lacivertli takımda alternatifi olmayan ve bu maçlarda fazla yük binecek isimler de söz konusu olacak. Bu isimlerin başında Fred geliyor. Ayrıca Sebastian Szymanski'yi de hoca sistemi için çok önemli görüyor. Bu oyuncuların dışında, kalan bölgelerde daha rahat değişikler yapılacak.
CENGİZ ÜNDER'İN GÖZÜ FORMADA
Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder son haftalarda ciddi bir forma rekabetine girdi. Sezon başı çok fazla düşünülmeyen ve gönderilmesi planlanan tecrübeli oyuncu takımda kalmıştı.
Özel olarak fiziksel çalışmalar da yapan deneyimli oyuncu kendini hazır tutarak Mourinho'nun kendisine şans tanımasını bekliyor. Cengiz'in son idmanlarda oldukça istekli olduğu ifade edildi.