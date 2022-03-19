Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.



Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireyse l çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.





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