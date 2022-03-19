Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı
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19 Mart 2022 20:52
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

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