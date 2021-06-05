Fenerbahçe'de gündem yeniden Caulker

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için Fenerbahçe'nin harekete geçeceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gündem yeniden Caulker
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05 Haziran 2021 13:02
Steven Caulker
Steven Caulker
Alanyaspor
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın da gündeminde olan ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker için Sarı Lacivertliler'in harekete geçeceği öğrenildi.

Alanyaspor 'da başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki stoper, geçen sezonun başında Fenerbahçe 'nin gündemine gelmişti. Ancak Akdeniz ekibinin yüksek bonservis istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Caulker'ın Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdi.

Sarı Lacivertliler'in, İngiliz yıldızı bir kez daha gündemine aldığı öne sürüldü. Başarılı stoper için ülkesi İngiltere ve İskoçya'dan da takımların devrede olduğu, Caulker'ın acele etmeden karar vermek istediği kaydedildi.




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