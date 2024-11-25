Fenerbahçe'de gözler Levent Mercan'a çevrildi

Fenerbahçe'de Kayserispor maçına damga vuran isim Oğuz Aydın sonrası gözler Levent Mercan'a döndü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gözler Levent Mercan'a çevrildi
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25 Kasım 2024 09:52
Fenerbahçe'de Kayserispor maçına damga vuran isim Oğuz Aydın sonrası gözler Levent Mercan'a döndü.

Bu sezon çok az şans bulan Levent, Zenit ile oynanan hazırlık maçında attığı gol ile şans verilmesi halinde iyi bir performans gösterebileceğini kanıtladı.

O DA ŞANS BULACAK

Mourinho'nun da öğrencisiyle yakından ilgilendiği ve sadece çalışıp şans verilecek günü beklemesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Gelecek maçlarda tıpkı Oğuz Aydın gibi Levent Mercan da forma şansı bulacak.



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