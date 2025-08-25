25 Ağustos
Fenerbahçe'de goller yeni transferlerden!

Fenerbahçe, yeni transferlerinin katkısıyla ligde ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde Brown, Duran ve Skriniar toplamda 4 gol, 3 asistle öne çıkarken gözler henüz sahneye çıkmayan Nene ve Alvarez'e çevrildi.

calendar 25 Ağustos 2025 09:03 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Göztepe beraberliğini Kocaelispor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe, ligde ilk 3 puanını Kadıköy'de yeni oyuncularının sayesinde alırken bu sezon transferlerin performansı 'tam isabet' dedirtti.

Şu ana kadar Avrupa kupası dahil 5 maç oynayan sarı-lacivertliler, fileleri 9 kez havalandırdı. Archie Brown 2 gol, 2 asistle klasını konuştururken, Jhon Duran 1 gol, 1 asistle fark yarattı.

Geçen sezon kiralık oynayan, bu sene ise Fenerbahçe'ye kalıcı olarak gelen Milan Skriniar da ağları 1 kez buldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord maçlarıyla birlikte toplam 9 kez ağları sarstı.


Yeni gelenler 4 gol-3 asistlik performanslarıyla Kanarya'yı sırtladı. Gözler henüz forma giymeyen Nene ve Alvarez'e çevrildi. 

