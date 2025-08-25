Fenerbahçe'de goller yeni transferlerden!

Göztepe beraberliğini Kocaelispor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe, ligde ilk 3 puanını Kadıköy'de yeni oyuncularının sayesinde alırken bu sezon transferlerin performansı 'tam isabet' dedirtti.
Şu ana kadar Avrupa kupası dahil 5 maç oynayan sarı-lacivertliler, fileleri 9 kez havalandırdı. Archie Brown 2 gol, 2 asistle klasını konuştururken, Jhon Duran 1 gol, 1 asistle fark yarattı.
Geçen sezon kiralık oynayan, bu sene ise Fenerbahçe'ye kalıcı olarak gelen Milan Skriniar da ağları 1 kez buldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord maçlarıyla birlikte toplam 9 kez ağları sarstı.
Yeni gelenler 4 gol-3 asistlik performanslarıyla Kanarya'yı sırtladı. Gözler henüz forma giymeyen Nene ve Alvarez'e çevrildi.
