Fenerbahçe'de genel kurul bilmecesi!

Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Şampiyonluk şansının iyice zora girmesinin ardından gözler, haziranda yapılacak seçimli genel kurula çevrildi.
Tüzük gereği bu ay içinde kongre tarihinin belirlenmesi zorunlu. Yönetimin henüz bu konuda bir açıklama yapmaması, camia içinde tepki çekti. Kulübün önde gelenleri, tarihin bir an önce açıklanmasıyla aday olacak üyelerin planlamalarını daha rahat yapacağı görüşünde.
'DOĞRU ANI BEKLİYOR' İDDİASI
Bir diğer belirsizlik ise görevindeki 6. sezonunda da şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Ali Koç konusunda yaşanıyor. Başkan, daha önce yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir durum olmazsa aday değilim" demişti. Ancak sonrasında Trabzsonpor deplasmanında yaşanan olaylar, TFF ile yaşanan gerilim ve Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkıp sahadan çekilme olayının yaşanması, Koç'un kararını değiştireceği iddialarını güçlendirdi. Başkanın hâlâ bu konuda açıklama yapmaması, "Adaylık için doğru anı bekliyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
SARAN'DAN YENİ ÇIKIŞ
Öte yandan, "Ali Koç aday olmazsa ben adayım" diyen Sadettin Saran'dan yeni çıkış geldi. Saran, "Eğer Ali Koç cuma gününe kadar kararını açıklamazsa, o tarihten sonra aday olsa bile ben de seçime gireceğim" diyerek mesaj gönderdi.
AZİZ YILDIRIM'DAN YALANLAMA
Eski başkan Aziz Yıldırım ise seçim için hazırlandığı iddialarını, "Son günlerde şahsımla ilgili birçok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederim" sözleriyle yalanladı.
Tüzük gereği bu ay içinde kongre tarihinin belirlenmesi zorunlu. Yönetimin henüz bu konuda bir açıklama yapmaması, camia içinde tepki çekti. Kulübün önde gelenleri, tarihin bir an önce açıklanmasıyla aday olacak üyelerin planlamalarını daha rahat yapacağı görüşünde.
'DOĞRU ANI BEKLİYOR' İDDİASI
Bir diğer belirsizlik ise görevindeki 6. sezonunda da şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Ali Koç konusunda yaşanıyor. Başkan, daha önce yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir durum olmazsa aday değilim" demişti. Ancak sonrasında Trabzsonpor deplasmanında yaşanan olaylar, TFF ile yaşanan gerilim ve Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkıp sahadan çekilme olayının yaşanması, Koç'un kararını değiştireceği iddialarını güçlendirdi. Başkanın hâlâ bu konuda açıklama yapmaması, "Adaylık için doğru anı bekliyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
SARAN'DAN YENİ ÇIKIŞ
Öte yandan, "Ali Koç aday olmazsa ben adayım" diyen Sadettin Saran'dan yeni çıkış geldi. Saran, "Eğer Ali Koç cuma gününe kadar kararını açıklamazsa, o tarihten sonra aday olsa bile ben de seçime gireceğim" diyerek mesaj gönderdi.
AZİZ YILDIRIM'DAN YALANLAMA
Eski başkan Aziz Yıldırım ise seçim için hazırlandığı iddialarını, "Son günlerde şahsımla ilgili birçok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir. Ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederim" sözleriyle yalanladı.