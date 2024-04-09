Fenerbahçe'de gençlere moral: 'Tarih sizi de yazacak'

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkan ve karşılaşmanın 1. dakikasında Fenerbahçeli genç futbolcuların sahadan çekilmesiyle tatil edilen mücadelenin yankıları dün de devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpte yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tepki için atılacak adımlara yetki alan yönetim böyle bir karar alırken, U19 Takımı futbolcularının moral ve motivasyon olarak bu olaylardan etkilenmemesi için Başkan Ali Koç başta olmak üzere Şanlıurfa'ya gelen diğer yöneticiler de elinden geleni yaptı.
"UMARIM TÜRK FUTBOLUNDA TEMİZLİĞİ BAŞLATIR"
Başkan Koç'un mücadele öncesinde genç futbolcularla yaptığı toplantıda "Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Yaşananların ardından zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"TARİH SİZLERİ DE YAZACAK"
Sarı-lacivertli kulübün patronu maç sonurasında da U19 Takımı'nı tebrik ederken, "Böyle bir tepkinin kahramanı oldunuz. Hiçbiriniz için üzülecek bir şey yok. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Camiamız da sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren yaşadığı haksızlıklara haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri de yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek" diye konuştuğu bildirildi.
Bu sözlerin ardından moral kazanan U19 Takımı oyuncularını uçağa binerken de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri alkışladı.
Sarı-lacivertli kulüpte yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tepki için atılacak adımlara yetki alan yönetim böyle bir karar alırken, U19 Takımı futbolcularının moral ve motivasyon olarak bu olaylardan etkilenmemesi için Başkan Ali Koç başta olmak üzere Şanlıurfa'ya gelen diğer yöneticiler de elinden geleni yaptı.
"UMARIM TÜRK FUTBOLUNDA TEMİZLİĞİ BAŞLATIR"
Başkan Koç'un mücadele öncesinde genç futbolcularla yaptığı toplantıda "Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarta ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Yaşananların ardından zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"TARİH SİZLERİ DE YAZACAK"
Sarı-lacivertli kulübün patronu maç sonurasında da U19 Takımı'nı tebrik ederken, "Böyle bir tepkinin kahramanı oldunuz. Hiçbiriniz için üzülecek bir şey yok. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Camiamız da sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren yaşadığı haksızlıklara haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri de yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek" diye konuştuğu bildirildi.
Bu sözlerin ardından moral kazanan U19 Takımı oyuncularını uçağa binerken de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri alkışladı.