İrfan Can Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, derbide olduğu gibi Karagümrük karşısında da ilk 11'de başladı.



Jorge Jesus'un formayı verdiği 27 yaşındaki oyuncu, maçın çalışkan isimlerinden oldu. 4 şutunda tek isabet yakalayan tecrübeli oyuncu, 3 kilit pasla bu alanda zirveye çıkmayı başardı.



İrfan Can, 3 top kapmayla da savunma anlamında önemli katkı verdi. 88'de yerini Serdar Dursun'a bırakan İrfan Can, gecenin etkili isimlerinden oldu.