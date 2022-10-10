Fenerbahçe'de gecenin kilit adamı İrfan Can!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 5-4 galip geldikleri Karagümrük maçının çalışkan isimlerinden oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de gecenin kilit adamı İrfan Can!
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10 Ekim 2022 12:35
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, derbide olduğu gibi Karagümrük karşısında da ilk 11'de başladı.

Jorge Jesus'un formayı verdiği 27 yaşındaki oyuncu, maçın çalışkan isimlerinden oldu. 4 şutunda tek isabet yakalayan tecrübeli oyuncu, 3 kilit pasla bu alanda zirveye çıkmayı başardı.

İrfan Can, 3 top kapmayla da savunma anlamında önemli katkı verdi. 88'de yerini Serdar Dursun'a bırakan İrfan Can, gecenin etkili isimlerinden oldu. 

 

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