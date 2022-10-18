Ceza sahası dışından attığı gollerle dikkat çeken İrfan Can Kahveci dün de MKE Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan'ı uzaktan avladı. Milli oyuncu attığı golün ardından sevincinde Ankaragücü'lü Taylan Antalyalı'ya göndermede bulundu.İrfan Kahveci, dün Ankaragücü karşısında mücadeleye 11'de başladı. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın 25. dakikasında ceza sahası dışından müthiş bir şut çekti. Çok sert giden top, kaleci Gökhan'ın yetersiz müdahalesiyle bacaklarının arasından ağlarla buluştu. İrfan böylece Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından harika bir gole imza atmış oldu.Milli oyuncu ayrıca bu sezon 13 resmi maçında 5. kez ağları sarsmış oldu. Bu arada İrfan Can, golünün ardından 'kahve içme' sevincini yaptı. Yıldız futbolcu bu hareketiyle, Galatasaray 'a transferi gündemdeyken, o dönemde Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve bu şekilde poz veren Ankaragücü'lü Taylan Antalyalı'ya göndermede bulundu. İrfan, Cim Bom yerine Fenerbahçe 'ye imza atmış ve bu transfer çok konuşulmuştu.