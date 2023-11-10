Fenerbahçe'de Fred müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarına başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 17:29
Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarına başladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Adana Demirspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fred, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 Kasım Pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe'nin cuma günü yapılan antrenmandan paylaştığı Fred fotoğrafı:



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery