Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Maçın 72. dakikasında Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, atak başlangıcından sonra topun Samsunspor'un kontrolüne geçtiğini ve bu nedenle ofsayt kararının yanlış olduğunu savundu.
Maçın 72. dakikasında Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Mücadelenin orta hakemi Volkan Bayarslan, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, atak başlangıcından sonra topun Samsunspor'un kontrolüne geçtiğini ve bu nedenle ofsayt kararının yanlış olduğunu savundu.