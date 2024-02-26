Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred için yeni bir karar alındı. Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında yıldız oyuncuyu riske etmeme kararı verdi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!
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26 Şubat 2024 16:42
Son güncelleme 26 Şubat 2024 16:45
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını yeni atlatan Fred için flaş bir karar alındı. MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de Fred kadroda yer almayacak.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını yeni atlatan Brezilyalı orta saha, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimali göz önüne alınarak riske edilmeyecek.

Fred'in Süper Lig'de 28. haftada deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor. 



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