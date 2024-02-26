Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını yeni atlatan Fred için flaş bir karar alındı. MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de Fred kadroda yer almayacak.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını yeni atlatan Brezilyalı orta saha, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimali göz önüne alınarak riske edilmeyecek.
Fred'in Süper Lig'de 28. haftada deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını yeni atlatan Fred için flaş bir karar alındı. MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de Fred kadroda yer almayacak.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını yeni atlatan Brezilyalı orta saha, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimali göz önüne alınarak riske edilmeyecek.
Fred'in Süper Lig'de 28. haftada deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor.