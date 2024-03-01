için'in takım için ne kadar değerli bir oyuncu olduğu, yokluğunda anlaşıldı.İki ayrı dönemde sakatlık yaşayan Sambacı'nın yokluğunda takımın genel performansı düşerken, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko gibi oyuncular da olumsuz etkilendi. İşte Brezilyalı yıldızın dönüşü ve istatistiklerine dair detaylar...Fenerbahçe, Fred'in oynadığı maçlarda sadece, sakatlanıp 87. dakikada kenara geldiği Samsunspor mücadelesinde kayıp yaşadı. İsmail Kartal, 21 Ocak'tan beri formasından uzak kalan tecrübeli orta saha oyuncusunun dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu. Fred, uzun bir aradan sonra antrenmanın tamamında takımla çalıştı ve idmanı sıkıntısız bir şekilde tamamladı.Brezilyalı yıldızın yarınki Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyor. İsmail Kartal'ın, maç eksiğine rağmen öğrencisini ilk 11'de görevlendirmesi sürpriz olmaz. Çünkü Kartal, Fred'in dönüşünün birçok açıdan takım performansına seviye atlatacağına inanıyor. Başarılı çalıştırıcı, çok eleştirilen Rade Krunic'in, baştan beri planladığı şekilde Fred ile yan yana oynadığında gerçek kalitesini göstereceğini umuyor.Sambacı, Sarı-Lacivertliler'in ön alan presinde ve dolayısıyla atak devamlılığını sağlamasında kilit roldeydi. Onun yokluğu, hücum hattında başta Szymanski olmak üzere Tadic ve Dzeko'nun formunun düşmesine de neden oldu. Kısacası, sezonun en yoğun dönemine ve ligde kritik viraja girilirken Fred'in yeniden formasına kavuşması İsmail Kartal'a derin bir nefes aldıracak.