Yeni yıla İstanbul'da, takım arkadaşları Mert Müldür ve Rodrigo Becao ile giren Fred hakkında sosyal medyada çıkan "Yılbaşını Brezilya'da geçirmek için kasten kırmızı kart gördü" dedikodularını da bitirdi.
Brezilyalı futbolcu 4-3 biten Kayserispor maçının 90+8. dakikasında Zorbay Küçük'ün verdiği faul kararına kızıp önce topa vurarak sarı kart görmüş, ardından da maçın hakemine hakaret edince kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada "Yılbaşı tatili için bilerek kendini attırdı" dedikoduları ortaya atılmıştı.
F.BAHÇE FRED'SİZ KAZANAMIYOR
Süper Lig'de puan kaybedilen üç maçta da Brezilyalı futbolcu yoktu.
Galatasaray ile son oynadığı maçta sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez puan kaybı yaşadı. 11. haftada kendi evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan sarı lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.
Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.
18 MAÇ 6 ASİST
Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.
Brezilyalı futbolcu 4-3 biten Kayserispor maçının 90+8. dakikasında Zorbay Küçük'ün verdiği faul kararına kızıp önce topa vurarak sarı kart görmüş, ardından da maçın hakemine hakaret edince kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada "Yılbaşı tatili için bilerek kendini attırdı" dedikoduları ortaya atılmıştı.
F.BAHÇE FRED'SİZ KAZANAMIYOR
Süper Lig'de puan kaybedilen üç maçta da Brezilyalı futbolcu yoktu.
Galatasaray ile son oynadığı maçta sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez puan kaybı yaşadı. 11. haftada kendi evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan sarı lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.
Fenerbahçe'nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3'ünde de Fred'in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamayan Fred, Kadıköy'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.
18 MAÇ 6 ASİST
Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan transfer olan Brezilyalı oyuncu 18 resmi maçta 6 asist yaptı.