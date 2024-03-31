Fenerbahçe'de Fred bilmecesi!

Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sakatlıktan dönemedi. Yıldız ismin iki karşılaşmada daha forma giyemeyebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Fred bilmecesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2024 11:31
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu Fred, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor.

Sarı-Lacivertliler'e imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.

2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR

Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı.

Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.

Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

İSMAİL KARTAL TAKİPTE

Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery