Fenerbahçe'de Fred bilmecesi!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği performansla tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncu Fred, ağrılar nedeniyle bir süredir yine dinlendiriliyor.
Sarı-Lacivertliler'e imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.
2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR
Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı.
Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.
Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
İSMAİL KARTAL TAKİPTE
Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sarı-Lacivertliler'e imza atmadan önce profesyonel kariyerinde sakatlıklar nedeniyle (Shakhtar Donetsk 3, Manchester United 7) sadece 10 maç kaçıran Sambacı yıldız, bu sezon ise sarı-lacivertlilerde şu ana kadar 15 maçta oynayamadı.
2 MAÇTA OYNAMAYABİLİR
Önce kasık sakatlığı yaşayan Fred'in ardından tendonunda yırtık çıkmış ve bu süreçte 9 karşılaşmada görev yapamamıştı.
Milli arada Brezilyalı oyuncunun sakatlığının nüksettiği ve bir süredir dinlendirildiği belirtildi.
Fred'in ağrıları devam ederse, 3 Nisan'daki Adana Demirspor ve 7 Nisan'daki Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
İSMAİL KARTAL TAKİPTE
Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.