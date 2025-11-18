Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski için devre arası planı

Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefindeki isimler olan Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sarı-Lacivertli yönetimin teknik direktör Domenico Tedesco'nun da kararıyla devre arasında 2 futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.
40 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ
Yönetimin 2 oyuncu için 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'in bu fiyatın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.
