Fenerbahçe'de En Nesyri seriye bağladı!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, milli ara öncesinde Gençlerbirliği'ne karşı attığı gollerin ardından Trabzonspor maçında da skor üretmeyi başardı.
GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA MORAL BULDU
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 52 resmi maçta 30 gol atan 28 yaşındaki Faslı futbolcu, bu sezon ligdeki ilk iki maçında gol atamamıştı. Ancak son dönemde formunu yükselten En-Nesyri, Gençlerbirliği karşısında 2 gol atarak moral buldu.
FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU
Trabzonspor karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, ilk yarının son dakikalarında fırsatçılığını göstererek bordo-mavili fileleri havalandırdı.