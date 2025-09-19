19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Fenerbahçe'de En-Nesyri parlıyor

Son üç maçta 4 kez ağları havalandıran Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'yi sırtladı. 28 yaşındaki oyuncu alınan 7 puanın baş mimarı oldu.

calendar 19 Eylül 2025 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de En-Nesyri parlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon gelen Youssef En-Nesyri, zaman zaman ağır eleştiriler almış, bu yaz transfer döneminde de satılması gündeme gelmişti. Ancak istenilen teklifler gelmeyince Faslı oyuncu, takımda kaldı.

Sarı-lacivertli futbolseverler son haftalardaki performansından sonra 'iyi ki Nesyri satılmadı' yorumlarını yaptı. Sebebi de golcü oyuncunun sezona fırtına gibi girmesi.

BİR AÇILDI, PİR AÇILDI


Ligin ilk iki maçını boş geçen Nesyri sonrasında bir açıldı pir açıldı. Dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında duble yapan En-Nesyri, Trabzonspor karşısında ise takımına zaferi getiren golü atmıştı.

KRALLIK YARIŞINDA İLK SIRADA

Faslı yıldız, Alanya mücadelesinde de yine golünü attı. Nesyri böylece Fenerbahçe'nin son üç maçta kaydettiği 6 golün 4'üne imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi Elemesi'ndeki Feyenoord mücadelesinde de bir gol kaydetmişti. Nesyri attığı 4 golle ligde şu anda krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

92 DAKİKADA BİR KATKI YAPTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 61 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 3992 dakika süre aldı ve 35 gol, 8 asistlik performans ortaya koyarak 43 gole etki etti. Faslı santrfor, sarı-lacivertlilere 92 dakikada bir skor katkısı sağlamış oldu.

4.69'LUK BEKLENTİ

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da forma giyen Youssef En-Nesyri, 4 gol attı. 28 yaşındaki golcü, bu maçlarda ise 4.69'luk xG oranı yakaladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.