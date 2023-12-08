Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Cumartesi güünü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.
2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
BU SEZON NE YAPTI?
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13'ü Süper Lig, 7'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu seneki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi'yi şu anda 6 kulüp takip ediyor.
2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
BU SEZON NE YAPTI?
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13'ü Süper Lig, 7'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu seneki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi'yi şu anda 6 kulüp takip ediyor.