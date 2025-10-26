27 Ekim
Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferinin perde arkası!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham'dan kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in transferinde Sportif Direktör Devin Özek'in büyük rol oynadığı ortaya çıktı.

calendar 26 Ekim 2025 12:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de son dönemde yükselen performansın baş mimarlarından biri Edson Alvarez oldu.

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Meksikalı orta saha, yaşadığı sakatlığın ardından takıma geri döner dönmez fark yaratmaya başladı.

ORTA SAHADA SERTLİK, SAHADA LİDERLİK 

Meksika Milli Takımı kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Alvarez, yeniden sahalara dönerek orta sahaya hem dinamizm hem de sertlik kazandırdı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız futbolcunun fiziksel olarak ritmini bulmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin oyun dengesinin yeniden oturduğunu düşünüyor. Tesislerdeki idmanlarda takım arkadaşlarını yönlendirmesi, saha içinde liderlik rolünü üstlenmesi teknik heyetin de dikkatinden kaçmadı.

TRANSFERİN PERDE ARKASI: DEVİN ÖZEK İMZASI

Edson Alvarez transferinde Sportif Direktör Devin Özek'in büyük rol oynadığı ortaya çıktı.

İtalyan devi Inter, Alman temsilcisi Borussia Dortmund ve eski kulübü Ajax'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin projesine ve Tedesco'nun vizyonuna inanarak tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

Yönetim, Alvarez'in transferini "projenin omurgası" olarak değerlendiriyor. Stuttgart maçında gösterdiği mücadele ve takımı ateşleyen tavırları da "Ne kadar doğru bir tercih olmuş" yorumlarını beraberinde getirdi.

TEDESCO'NUN GÜVENİNİ KAZANDI 

İtalyan çalıştırıcı Tedesco, Alvarez'i sadece bir orta saha oyuncusu olarak değil, takımın mental lideri olarak da görüyor.

Fenerbahçe'de son haftalarda yakalanan pozitif atmosferde Meksikalı yıldızın payı büyük. Alvarez'in hem saha içi hem saha dışı duruşu, Sadettin Saran döneminde yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin simge isimlerinden biri haline gelmesini sağladı.



