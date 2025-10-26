Fenerbahçe'de son dönemde yükselen performansın baş mimarlarından biri Edson Alvarez oldu.
Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Meksikalı orta saha, yaşadığı sakatlığın ardından takıma geri döner dönmez fark yaratmaya başladı.
ORTA SAHADA SERTLİK, SAHADA LİDERLİK
Meksika Milli Takımı kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Alvarez, yeniden sahalara dönerek orta sahaya hem dinamizm hem de sertlik kazandırdı.
Teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız futbolcunun fiziksel olarak ritmini bulmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin oyun dengesinin yeniden oturduğunu düşünüyor. Tesislerdeki idmanlarda takım arkadaşlarını yönlendirmesi, saha içinde liderlik rolünü üstlenmesi teknik heyetin de dikkatinden kaçmadı.
TRANSFERİN PERDE ARKASI: DEVİN ÖZEK İMZASI
Edson Alvarez transferinde Sportif Direktör Devin Özek'in büyük rol oynadığı ortaya çıktı.
İtalyan devi Inter, Alman temsilcisi Borussia Dortmund ve eski kulübü Ajax'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin projesine ve Tedesco'nun vizyonuna inanarak tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.
Yönetim, Alvarez'in transferini "projenin omurgası" olarak değerlendiriyor. Stuttgart maçında gösterdiği mücadele ve takımı ateşleyen tavırları da "Ne kadar doğru bir tercih olmuş" yorumlarını beraberinde getirdi.
TEDESCO'NUN GÜVENİNİ KAZANDI
İtalyan çalıştırıcı Tedesco, Alvarez'i sadece bir orta saha oyuncusu olarak değil, takımın mental lideri olarak da görüyor.
Fenerbahçe'de son haftalarda yakalanan pozitif atmosferde Meksikalı yıldızın payı büyük. Alvarez'in hem saha içi hem saha dışı duruşu, Sadettin Saran döneminde yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin simge isimlerinden biri haline gelmesini sağladı.
Fenerbahçe'de Edson Alvarez transferinin perde arkası!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham'dan kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in transferinde Sportif Direktör Devin Özek'in büyük rol oynadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de son dönemde yükselen performansın baş mimarlarından biri Edson Alvarez oldu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
-
9
Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası açıklama
-
8
Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"
-
7
Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt
-
6
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
-
5
Savcılıktan hakemler için açıklama!
-
4
Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!
-
3
Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
-
2
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
-
1
Mecnun Otyakmaz: "Hakemlerin adları açıklanacak"
- 01:12 Lucas Torreira, İstanbul'a döndü
- 00:59 Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
- 00:58 Celtic, Brendan Rogers ile yollarını ayırdı!
- 00:49 Hakan Safi: "Davasında haklı olanın acelesi yoktur"
- 00:31 Anadolu Efes, Paris Basketbol'un konuğu olacak
- 00:29 Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında
- 00:05 Levent Mercan: "Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz"
- 23:17 Thomas Reis: "Bugün çok şanssızdık"
- 23:16 Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu
- 23:15 Burak Yılmaz: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"
- 23:12 İlhan Palut: "Kötü sonuç değil"
- 22:50 Burak Yılmaz'dan bahis skandalı hakkında açıklama: "İki hakemle bu konuyu konuştum"
- 22:38 Semedo: "Net olmaya çalışan birisiyim"
- 22:36 Anderson Talisca: "Bu durum beni hiç etkilemedi"
- 22:27 Savcılıktan hakemler için açıklama!
- 22:23 Alexandru Maxim: "Maça istediğimiz gibi başlayamadık"
- 22:07 Tedesco, seriye bağladı; son 6 maçta 5 galibiyet!
- 21:55 Samsunspor - Rizespor maçında beraberlik!
- 21:53 Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı!
- 21:30 Tolga Özbek'ten bronz madalya
- 20:58 Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
- 20:11 Fenerbahçe'de En-Nesyri hasreti sonlandırdı!
- 19:53 Gençlerbirliği'nden bahis skandalı hakkında açıklama
- 19:47 FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'e uluslararası görev
- 19:26 Domenico Tedesco: "Stuttgart maçı geride kaldı"
- 19:23 Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
- 18:54 Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:51 Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: Anguissa!
- 18:46 Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Tayfun Albayrak getirildi
- 18:41 Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
- 18:28 A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı
- 18:28 Antalyaspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
- 18:14 Erencan Yardımcı'ya 3 maç men cezası!
- 17:59 Arsene Wenger: "Erkekler ve çocuklar arasındaki düello!"
- 17:29 Zaniolo'nun menajerinden açıklama: "Geri dönmek istiyor"
- 17:27 Eyüpspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
- 17:21 Göztepe'den açıklama: "Somut bir göstergesi oldu"
- 17:20 Acun Ilıcalı: "Yabancı hakem şart!"
- 17:02 Sarıyer SK'den hakem bahis skandalına destek
- 16:56 Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium'u ziyaret etti
- 16:51 Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
- 16:50 Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı
- 16:45 Sarunas Jasikevicius: "Valencia'yı yavaşlatmamız lazım"
- 16:39 Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya eleştiri
- 16:23 A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova
- 16:11 Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt
- 16:07 Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, peş peşe 2. dünya şampiyonluğuna ulaştı
- 16:00 Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı
- 15:58 Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak
- 15:54 Kayserispor: "Temiz eller operasyonu başlatılsın"
- 15:15 Fatih Karagümrük'ten bahis skandalı sonrası açıklama
- 15:12 Kulüpler Birliği: "Yargı süreçleri işletilsin"
- 14:59 Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
- 14:48 Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
- 14:38 Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
- 14:36 H2K Racing Team İtalya'dan 6 kupayla döndü
- 14:27 Trabzonspor'dan bahis skandalı sonrası açıklama
- 14:07 Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"
- 13:55 Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası açıklama
- 13:52 Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor!
Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
Lyon, 90+1'de galibiyete uzandı!
Xabi Alonso: "3 puandan fazlası"
Tchouameni: "Yamal, sahada konuşsun!"
Leverkusen evinde Freiburg'a şans tanımadı
Mallorca - Levante maçında kazanan çıkmadı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|11
|11
|Başakşehir
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|10
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4