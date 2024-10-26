Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri kararı!

Manchester United gibi güçlü bir rakipten alınan bir puan Fenerbahçe'de büyük sevinç yaratırken, En Nesyri'nin de attığı golle üzerindeki baskıyı bitirmesi teknik heyeti sevindirdi.
Yaz transfer döneminde Teknik Direktör Jose Mourinho'nun forvetteki 1. tercihi olan ve yönetimin uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan aldığı En Nesyri bugüne kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Edin Dzeko da sezona formda başlayınca transfer döneminde takımın 1. golcüsü olacağı konuşulan Faslı futbolcu bir anda kendini kulübede bulmuştu.
TARAFTARLA BUZLARI ERİTTİ
Fenerbahçe formasıyla sadece Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında ağları havalandıran tecrübeli forvet daha sonra şans bulduğu mücadelelerde suskun kalmış ve taraftarın tepkisini üzerine çekmişti. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun önceki günkü mücadelede verdiği fırsatı iyi kullanan En Nesyri attığı golle hem üzerindeki baskıyı bitirdi hem de kendisini eleştiren sarı-lacivertli futbolseverlerle arasındaki buzları eritti.
"BEN HAZIRIM HOCAM"
Manchester United karşısında sadece gol atmayan, aynı zamanda çalışkanlığıyla tam not alan En Nesyri sezonun devamı için de hocasına 'ben hazırım' mesajı verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da Faslı futbolcuya daha fazla şans vererek Edin Dzeko'yu kulübeye çekeceği öğrenildi.
Manchester United kalesine altı şut gönderen En Nesyri bunların üçünde isabet sağladı. Faslı futbolcunun daha fazla gol atmasını ise rakip kaleci Onana yaptığı kritik kurtarışlarla önledi.
"BÖYLE OYNARSANIZ TÜM TAKIMLARI YOK EDERİZ"
Son haftalardaki futbolu ve temposuyla eleştirilen Fenerbahçe'de hem Teknik Direktör Jose Mourinho hem de futbolcular Manchester United karşısındaki performanslarıyla ümit verdi. Avrupa'da marka olan bir rakip karşısında herkes elinden gelenin en iyisini yaparken mücadelenin ardından böyle devam etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Portekizli çalıştırıcı da maç sonunda verdiği röportajda iddialı sözler kullanırken, öğrencilerine olan güveni de bir kez daha gözler önüne serdi. Manchester United'ın kendilerinden bir puan kopardığını savunan tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara 'Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız, bütün takımları yok ederiz' dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en köklü takımlarından biri olan Manchester karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı" yorumunda bulundu.
Yaz transfer döneminde Teknik Direktör Jose Mourinho'nun forvetteki 1. tercihi olan ve yönetimin uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan aldığı En Nesyri bugüne kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Edin Dzeko da sezona formda başlayınca transfer döneminde takımın 1. golcüsü olacağı konuşulan Faslı futbolcu bir anda kendini kulübede bulmuştu.
TARAFTARLA BUZLARI ERİTTİ
Fenerbahçe formasıyla sadece Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında ağları havalandıran tecrübeli forvet daha sonra şans bulduğu mücadelelerde suskun kalmış ve taraftarın tepkisini üzerine çekmişti. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun önceki günkü mücadelede verdiği fırsatı iyi kullanan En Nesyri attığı golle hem üzerindeki baskıyı bitirdi hem de kendisini eleştiren sarı-lacivertli futbolseverlerle arasındaki buzları eritti.
"BEN HAZIRIM HOCAM"
Manchester United karşısında sadece gol atmayan, aynı zamanda çalışkanlığıyla tam not alan En Nesyri sezonun devamı için de hocasına 'ben hazırım' mesajı verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da Faslı futbolcuya daha fazla şans vererek Edin Dzeko'yu kulübeye çekeceği öğrenildi.
Manchester United kalesine altı şut gönderen En Nesyri bunların üçünde isabet sağladı. Faslı futbolcunun daha fazla gol atmasını ise rakip kaleci Onana yaptığı kritik kurtarışlarla önledi.
"BÖYLE OYNARSANIZ TÜM TAKIMLARI YOK EDERİZ"
Son haftalardaki futbolu ve temposuyla eleştirilen Fenerbahçe'de hem Teknik Direktör Jose Mourinho hem de futbolcular Manchester United karşısındaki performanslarıyla ümit verdi. Avrupa'da marka olan bir rakip karşısında herkes elinden gelenin en iyisini yaparken mücadelenin ardından böyle devam etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Portekizli çalıştırıcı da maç sonunda verdiği röportajda iddialı sözler kullanırken, öğrencilerine olan güveni de bir kez daha gözler önüne serdi. Manchester United'ın kendilerinden bir puan kopardığını savunan tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım muhteşem oynadılar. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Onlara 'Türkiye Ligi'nde böyle oynarsanız, bütün takımları yok ederiz' dedim. Bunun nedeni Premier Lig'in en köklü takımlarından biri olan Manchester karşısında böyle bir performans ortaya koymalarıydı" yorumunda bulundu.