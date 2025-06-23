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Fenerbahçe'de Djiku'ya üç talip!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Djiku'ya Fransa ve Suudi Arabistan'dan ilgi büyük; yönetim, tecrübeli stoper için 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

calendar 23 Haziran 2025 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Djiku'ya üç talip!
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Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan Alexander Djiku'nun talipleri artıyor.

Ligue 1 ekipleri Nice, Rennes ve Toulouse'un Djiku'yu yakından takip ettiği bildirildi. Özellikle Nice ve Rennes'in tecrübeli savunmacıya ilgisinin ciddi olduğu, Djiku'nun da Fransa'ya dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. 

Fransa'nın yanı sıra ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünün de Djiku için devrede olduğu öğrenildi.



FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO İSTİYOR 

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Djiku için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Kulüpten yapılan iç görüşmelerde, oyuncuya "5 milyon Euro getirmen halinde ayrılığına izin verilir" mesajı iletildi. 


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