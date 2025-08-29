29 Ağustos
Fenerbahçe'de Diego Carlos'a üç yeni talip!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Diego Carlos'a üç yeni talip çıktı.

Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan ve yaşadığı sakatlığın ardından sadece 5 maçta forma giyebilen Diego Carlos, eleştirilerin hedefi olmuştu.

Yeni sezonda oyuncuyu kadrosunda görmek istemeyen Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için transfer arayışlarına başlamıştı. Yüksek maaşı nedeniyle ayrılmak istemeyen Carlos transferinde kiralık formülü öne çıkmıştı.

DIEGO CARLOS'A YENİ TALİPLER



Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınından Gianluca Di Marzio, Brezilyalı oyuncuyla Serie A ekibi Como'nun ilgilendiğini bildirmişti. Brezilya ve İspanyol basınından yeni gelen haberlere göre Diego Carlos'un üç yeni talibi var.

VASCO DA GAMA

Galatasaray'ın kadrosunda tutmak istemediği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile de görüşmelerini sürdüren Brezilya temsilcisi Vasco da Gama, Brezilya basınından Ntvascainos'un haberine göre Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Diego Carlos'u kiralamakla ilgileniyor.

Brezilyalı oyuncunun menajerleri Vasco de Gama'nın sadece oyuncunun maaşını karşılayabileceği bir anlaşmanın zeminini yapmaya çalışıyor.


SEVILLA

Brezilya ekibi transferi bu hafta sonuna kadar sonlandırmak istiyor. Diego Carlos Vasco de Gama ile görüşmelerini sürdürürken, oyuncunun eski takımı Sevilla'nın da Brezilyalı stoperle ilgilendiği haberleri ortaya atıldı.

İspanyol basınından Fernando Serrano'nun X hesabında paylaştığı haberine göre Sevilla da Diego Carlos ile ilgilenenler arasında.

İspanyol ekibi bu transferde kiralık formülünü devreye sokmak istiyor. Sevilla oyuncuyu transfer edebilmek için Brezilyalının maaşını ekonomik anlamda uygun seviyeye düşürmesini istiyor. Diego Carlos, bir an önce Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

ARABİSTAN'DAN DA TALİBİ VAR

Son olarak Diego Carlos'a Arap yarımadasından da resmi teklif geldi.

