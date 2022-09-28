Fenerbahçe'de derbi şifresi: "Kaleyi görünce vurun"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus derbi için uyarılarına devam etti. Portekizli hoca, Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp "Rakibin bu zaafını kullanın. Şut atmaktan çekinmeyin. Beşiktaş'tan puan alanlar hep böyle aldı" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi şifresi: 'Kaleyi görünce vurun'
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28 Eylül 2022 11:50
Kritik Beşiktaş derbisi yaklaşırken sarı lacivertli takımın hocası Jorge Jesus da işleri iyice sıkı tutmaya başladı. Portekizli hoca son idmanda oyuncularına bazı uyarılarda bulunurken yapmaları gerekenlerin de bir kez daha üstünden geçti.

Sarı lacivertli hoca, önce Beşiktaş kalesine gelen isabetli şutların gol olduğunu hatırlatıp "Şut atmaktan sakın çekinmeyin. Kaleyi gördüğünüzde kendinize güveniyorsanız vurun. Beşiktaş'tan puan alanlar hep bunu yaptı" dedi.

ÖNDE BASKI YAPIN

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın kanatlardan çok ortadan gelişen ataklarda sıkıntı çektiğinin de altını çizip oyunları buradan kurmalarını söyledi.

Ayrıca uyarılarda da bulunan Jesus, "Hücumda çok etkili bir takım. Özellikle Weghorst ve Muleka'yı durduracağız. Ceza alanına girmelerine izin vermeyin. Ataklarını önde baskı yaparak durdurmaya çalışacağız. Bu derbiyi daha çok mücadele eden kazanacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde maç başına 3.33 gol ortalaması yakalayan F.Bahçe, hücum bölgesindeki pasları ile de dikkat çekiyor. Sarı lacivertli takım, 3. bölgede maç başı 158 pasla oynuyor.

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