Fenerbahçe'de, Süper Lig'de milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. Normal şartlarda teknik ekipler her maça hafta hafta çalışmalar yapardı, fakat Süper Lig'de ilk derbisine çıkacak olan Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibi ise Beşiktaş mesaisine çok önceden start verdi.



Camiada yakalanan olumlu havanın derbi galibiyetiyle daha fazla artacağını bilen Portekizli çalıştırıcı bu maçın kazanılması durumunda takımdaki özgüvenin daha da yükseleceğinin farkında. Kariyerinde birçok kez benzer derbilere çıkan Jesus küçük detayların bu maçlarda belirleyici unsur olduğunu biliyor.



Bu yüzden ekrandan yapılan analizler dışında yerinden takip de yapıldı. Bu çerçevede Jesus'un yardımcıları son üç haftadır Beşiktaş'ın maçlarını sadece ekrandan değil, tribünden de takip etti. Bu yüzden her türlü detay not edilip Jesus'un önüne geldi. Deneyimli teknik adam da rakibin tüm maçlarının videolu analizinin yanısıra stattan gelen notları da birleştirip ekibiyle derbi planını hazırladı.



KING SAHAYA



Sakatlığı sebebiyle milli takımdan erken dönen King'in bugün saha çalışmasına başlaması planlanıyor. Derbide oynaması beklenen futbolcunun yanısıra sakatlığını atlatan Serdar Aziz de Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Durumu gün gün takip edilen Peres'in ise oynamasının zor olduğu öğrenildi.



ASIL ÇALIŞMA BUGÜN BAŞLIYOR



Sarı-lacivertliler, derbi mesaisi gerçek anlamda bugün başlıyor. Milli arada eksik çalışan oyuncular, daha çok kondisyon yüklemesi yaptı. Dünü izinli geçirdikten sonra bugünden itibaren sakatlığı bulunan Luan Peres dışında tam takım çalışmalara başlanacak. Bugünden itibaren saha idmanları derbi maçına yönelik olacak. Ayrıca rakip analizi ile ilgili görsel çalışmalar da oyunculara aktarılacak ve toplantılar yapılacak.









