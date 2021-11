Forvette Berisha rüzgarı

'Meyer'in geri dönüşü'

Derslik goller

'Taraftarlar için oynayın'

'En kaliteli oyuncularsınız'

Son dönemdeki kötü gidişini Belçika'da Antwerp deplasmanında sonlandıran Fenerbahçe, yeniden moral depoladı.Antwerp karşısında gelen 3-0'lık zafer hem geleceğe umut aşıladı hem de alınması gereken dersleri ortaya çıkardı. Vitor Pereira'nın hücumdayken 3-5-2, savunmaya geçişte 5-4-1'e döndürdüğü sistemi gözlerden kaçmadı.Ayrıca sakat ve eksik oyuncuların fazlalığına rağmen sahaya sürülen doğru 11 ise galibiyette ana faktör oldu.İdeal forvetini arayan sarı-lacivertlilerde Mergim Berisha 1 gol 1 asistle öne çıktı, formaya talip olduğunu ispatladı. Orta sahada rotasyondan uzak kalan Meyer, 90 dakika sahada kaldı, attığı golle göze çarptı. Gustavo'nun olmadığı orta sahada Sosa'nın liderliğinde İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'ın dinamizmi takımın iki yönlü oynamasını sağladı. Kalede Berke Özer'in soğukkanlılığı ve savunmanın lideri Kim Min Jae alkışları kaptı.Max Meyer, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Antwerp'e karşı atarken Alman basınında da geniş yer buldu.Avrupa kupalarında son olarak Şubat 2017'de Schalke 04 formasıyla PAOK önünde ağları sarsan Meyer, 4 yıllık hasretini bitirdi. Bild de yer alan haberde "Meyer'in geri dönüşü. Uzun zamandır aradığı golü Avrupa Ligi'nde buldu, olumlu bir görüntü verdi" diye yazıldı.Focus.de sitesinde de 'Meyer yeniden golle tanıştı, Fenerbahçe'de ilk kez sevindi" dedi.Avusturya basınında da Berisha'nın Avrupa Ligi'ndeki golü öne çıkarıldı.Sarı-lacivertli takımın Antwerp karşısında 3-0'lık galibiyetinde atılan goller ayakta alkışlandı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından attığı ilk gol öncesi Ferdi ve İrfan Can'ın pas organizasyonu dikkat çekti, Mert Hakan da öne doğru zamanda çıktı. İkinci golde de Meyer ve Berisha arasındaki pas trafiği alkış topladı. Özellikle 3. gol herkesin beğenisini kazandı. Toplamda 9 isabetli pasla sonuca giden Fenerbahçe, bu sezon bir golden önce en fazla isabet pas rakamına ulaştı. 3 golde de hücumun içinde Berisha, Mert Hakan ve İrfan Can olması gözlerden kaçmadı.Vitor Pereira, Antwerp maçı öncesi takımına özel bir konuşma yaptı. Taraftarları için oynayacaklarını vurgulayan Pereira, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin, her yerde Fenerbahçe taraftarı var, her yerde bize sevgilerini gösteriyorlar. Sizi kalpten seviyorlar. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Onların kalplerindeki sevgiyi hissedin. Onlar için oynayın" dedi.Portekizli çalıştırıcı futbolcularına da övgülerde bulunarak, maç öncesi takımını cesaretlendirdi. Tecrübeli antrenör, "Siz benim kariyerimde beraber çalıştığım en kaliteli oyuncularsınız. Çıkın ve kim olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı. Ayrıca başkan Ali Koç ile yöneticiler de hem Samandıra'da hem de Belçika'da oyunculara ve teknik heyete sürekli destek oldu, ligdeki yenilgileri unutmalarını istedi.