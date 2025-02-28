Fenerbahçe'de Becao belirsizliği!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceğine dair belirsizlik bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Becao'nun lisansını doldurmuştu. Fenerbahçe'de deneyimli stoper için geri dönüş tarihi bekleniyor.
Fenerbahçe, sahalara dönse dahi performansını ne zaman tam kapasiteyle göstereceği konusunda yapılacak istişareler sonrasında eğer geç bir tarih ortaya çıkarsa Becao için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı Becao, sarı-lacivertli forma altındaa 37 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Becao'nun lisansını doldurmuştu. Fenerbahçe'de deneyimli stoper için geri dönüş tarihi bekleniyor.
Fenerbahçe, sahalara dönse dahi performansını ne zaman tam kapasiteyle göstereceği konusunda yapılacak istişareler sonrasında eğer geç bir tarih ortaya çıkarsa Becao için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı Becao, sarı-lacivertli forma altındaa 37 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.