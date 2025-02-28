Fenerbahçe'de Becao belirsizliği!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodrigo Becao'nun geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Becao belirsizliği!
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28 Şubat 2025 10:25
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceğine dair belirsizlik bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Becao'nun lisansını doldurmuştu. Fenerbahçe'de deneyimli stoper için geri dönüş tarihi bekleniyor.

Fenerbahçe, sahalara dönse dahi performansını ne zaman tam kapasiteyle göstereceği konusunda yapılacak istişareler sonrasında eğer geç bir tarih ortaya çıkarsa Becao için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe'nin 2023 yazında kadrosuna kattığı Becao, sarı-lacivertli forma altındaa 37 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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