Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!

Braga'nın performansından memnun olduğu Bruma, Jorge Jesus'un da onayı ile Fenerbahçe'den ayrılma sürecinde.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 10:21
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Bruma düşüncesi kesinleşti ve 28 yaşındaki hücumcu için transferin önünün açılması kararı alındı.

BRAGA'DA KENDİNİ BULDU

28 yaşındaki hücumcunun performansından memnun olan Braga ise an itibarıyla satın alma opsiyonunu düşünüyor ve Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazırlanıyor.

Kanarya'da ise tek beklenti var: Bruma için ödenen 4.25 milyon euroluk bonservis bedelinin bir kısmını geri almak ve erkenden zarardan dönmek.

Son maçlarda düzenli olarak forma giymeye başlayan Bruma, şu ana kadar Braga forması ile 15 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. 



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery