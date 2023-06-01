Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması başladı.
Sarı-lacivertli yönetim gelecek sezon başrolü Arda Güler'e vermenin hesaplarını yapıyor. Antalyaspor maçında Valencia'ya yaptığı müthiş asistle bir kez daha yeteneklerini gözler önüne seren 18 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Ancak yönetim, Avrupa'dan gelen cazip tekliflere rağmen bir yıl daha Arda'yı kadroda tutup şampiyonluk sonrası ayrılmasına izin vermeyi planlıyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler bu kadronun merkezinde Arda Güler'in olmasını istiyor.
6 GOL 6 ASİST
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta süre alan Arda Güler 6 gol ve 6 asist kaydetti.
Sarı-lacivertli yönetim gelecek sezon başrolü Arda Güler'e vermenin hesaplarını yapıyor. Antalyaspor maçında Valencia'ya yaptığı müthiş asistle bir kez daha yeteneklerini gözler önüne seren 18 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Ancak yönetim, Avrupa'dan gelen cazip tekliflere rağmen bir yıl daha Arda'yı kadroda tutup şampiyonluk sonrası ayrılmasına izin vermeyi planlıyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler bu kadronun merkezinde Arda Güler'in olmasını istiyor.
6 GOL 6 ASİST
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta süre alan Arda Güler 6 gol ve 6 asist kaydetti.