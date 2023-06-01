Fenerbahçe'de Arda Güler kararı

Fenerbahçe'de yönetimin gelecek sezon iddialı bir kadro kuracağı ve bu kadronun merkezinde Arda Güler'in yer alacağı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Arda Güler kararı
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01 Haziran 2023 13:41
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması başladı.

Sarı-lacivertli yönetim gelecek sezon başrolü Arda Güler'e vermenin hesaplarını yapıyor. Antalyaspor maçında Valencia'ya yaptığı müthiş asistle bir kez daha yeteneklerini gözler önüne seren 18 yaşındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Ancak yönetim, Avrupa'dan gelen cazip tekliflere rağmen bir yıl daha Arda'yı kadroda tutup şampiyonluk sonrası ayrılmasına izin vermeyi planlıyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler bu kadronun merkezinde Arda Güler'in olmasını istiyor.

6 GOL 6 ASİST

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta süre alan Arda Güler 6 gol ve 6 asist kaydetti. 

 
 

 

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