Fenerbahçe'de analiz sonucu çift forvet!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Göztepe maçına çift forvet başlamasının sebebi ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de analiz sonucu çift forvet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 09:18
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Göztepe maçına neden çift forvet başladığının sebebi ortaya çıktı.

Portekizli çalıştırıcının hem eksikler hem de rakibin kapalı bir futbol ortaya koyacağını düşünmesi nedeniyle bu kilidi erken açmak istediği ve Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte oynatma kararı aldığı bildirildi.

TEKRAR UYGULAYABİLİR

İlk yarıda bu plan tutarken sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-0 önde gitti. Mourinho'nun zaman zaman sezonun devamında da bu kararını tekrar uygulayabileceği bildirildi.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery