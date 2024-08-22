Fenerbahçe'de analiz sonucu çift forvet!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Göztepe maçına neden çift forvet başladığının sebebi ortaya çıktı.
Portekizli çalıştırıcının hem eksikler hem de rakibin kapalı bir futbol ortaya koyacağını düşünmesi nedeniyle bu kilidi erken açmak istediği ve Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte oynatma kararı aldığı bildirildi.
TEKRAR UYGULAYABİLİR
İlk yarıda bu plan tutarken sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-0 önde gitti. Mourinho'nun zaman zaman sezonun devamında da bu kararını tekrar uygulayabileceği bildirildi.
Portekizli çalıştırıcının hem eksikler hem de rakibin kapalı bir futbol ortaya koyacağını düşünmesi nedeniyle bu kilidi erken açmak istediği ve Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'yi birlikte oynatma kararı aldığı bildirildi.
TEKRAR UYGULAYABİLİR
İlk yarıda bu plan tutarken sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-0 önde gitti. Mourinho'nun zaman zaman sezonun devamında da bu kararını tekrar uygulayabileceği bildirildi.