Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertlilerdeki seçimde kazanan isim Ali Koç oldu. Ali Koç, Fenerbahçe'de 3. kez başkanlık görevine seçildi.
RESMİ SEÇİM SONUÇLARI
Fenerbahçe'nin seçiminde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.
AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI
Gayri resmi sonuçların ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte kürsüye geldi. Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım & Ali Koç
Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından bir süre tebrikleri kabul eden Ali Koç, daha sonra açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"
Ali Koç, "Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik." dedi.
Aziz Yıldırım'a, "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz." sözleriyle teşekkür eden Ali Koç, "Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"MEMNUN OLMAYAN BİRİ VARDIR"
Ali Koç, sözlerine, "Artık Fenerbahçe'nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım. Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır." diye devam etti.
"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son olarak, "Ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe!" açıklamalarında bulundu.
ALİ KOÇ: "ÇOK MUTLUYUM"
Kürsünün ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Çok mutluyum, bitmemiş işlerim ve mücadelem var. Futbolda inşallah bu sene cam tavanı kırdığımız zaman göreceksiniz bizim mücadelemiz, yatırımlarımız ve çabalarımızla işler daha iyi olacak. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onun da büyük faydasını göreceğimize inanıyorum, hem sportif hem sportif dışında. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Renkli, gergin, heyecanlı, coşkulu, ilginç, garip... Oldu ve bitti. Fenerbahçe ne kadar büyük bir camia olduğunu bir daha gösterdi. 28 bine yakın katılım var, rekoru yeniledik. Ben 30-35 bin bekliyordum. Dün seçim bitti havası yaratıldığı için... Aziz Bey'in buraya gelmesi, beraber sahneye çıkmamız çok hoş görüntüler. Bir adım atana ben on adım atarım ama Fenerbahçe'ye köstek olanla aynı yolu yürüyemem. Sadece Aziz Bey değil, bütün eski yöneticiler Fenerbahçe'ye hizmet etmeli. Fenerbahçe böyle bir ayrıştırma istemiyor. Böyle olduğu zaman Fenerbahçe, geleneksel medyanın ve sosyal medyanın oyuncağı haline geliyor. Fenerbahçelilerin bu dediklerimi iyi düşünmesi lazım." dedi.
"BİR ŞEYLER KUTLAMAK İSTİYORUZ"
Ali Koç, açıklamalarına "Aziz Başkan'ın dediği gibi bu devletin Fenerbahçe'ye çok borcu var. Dün saat 8 gibi beni aradı başkan, bir nikah kıymaya gidiyordum. Kabul ettiğini söyledi teklifimi. 'FB TV'ye çıkalım' dedim, 'Ulusala çıkalım daha fazla insan izlesin' dedi. Dağ, fare doğurdu programa baktığınız zaman. Gelecek için, geleceğin inşası açısından çok önemli bir adım atıldı. Çok işimiz var, kutlayacak bir şeyimiz yok. Seneye bu zamanlar bir şeyler kutlamak istiyoruz." diye devam etti.
"RAKİPLERİMİZİ DÜŞÜNDÜRECEK ADIMLAR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Başkan'ın dünkü adımı çok kıymetli, rakiplerimizi düşündürecek adımlar bunlar. İyi olacak diye düşünüyorum, dua ediyorum. Yarın büyük bir maçımız var. Ülker Arena'da hep beraber buluşalım. Gerçi bilet kalmamış. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. Şimdi totem işini ne yapacağız, benim gitmediğim iki maçı da kazandık. Yok yok, şaka yapıyorum." açıklamasında bulundu.
"6 YILI UNUTUYORUZ"
Geride kalan 6 yıla sünger çekeceklerini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe'nin gücünü rakiplerimize harcayalım, birbirimize harcamayalım. Diğer taraflarda işler çok çok iyi gidiyor. Hiç olmadığı kadar ezeli rakiplerimize üstünlüğümüz var, müessese kulüpleri ile yarışıyoruz. Bizim ana hedefimiz ekonomil bağımsızlık. Bu sene 1.5 milyar faiz ödedik. Birinci önceliğimiz ana parayı indirmek. 6 yılda olanları unutuyoruz, yarın Fenerbahçe için yepyeni bir başlangıç. Herkesin çorbada bir tuzu olacağı bir ortam istiyoruz." sözlerini sarf etti.
"102 ALSAK, 103 ALDIRIRLARDI"
Geride kalan sezon hakkında konuşan Ali Koç, "21. yüzyılda Fenerbahçe'nin 90 puan üzerinde almışlığı yok. Bu seneden de çok keyif aldık biz, çok yazık oldu. Biz 102 alsaydık, ittirip 103 vereceklerdi. Bununla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
RESMİ SEÇİM SONUÇLARI
Fenerbahçe'nin seçiminde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.
AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI
Gayri resmi sonuçların ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte kürsüye geldi. Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım & Ali Koç
Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından bir süre tebrikleri kabul eden Ali Koç, daha sonra açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"
Ali Koç, "Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik." dedi.
Aziz Yıldırım'a, "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz." sözleriyle teşekkür eden Ali Koç, "Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"MEMNUN OLMAYAN BİRİ VARDIR"
Ali Koç, sözlerine, "Artık Fenerbahçe'nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım. Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır." diye devam etti.
"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son olarak, "Ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe!" açıklamalarında bulundu.
ALİ KOÇ: "ÇOK MUTLUYUM"
Kürsünün ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Çok mutluyum, bitmemiş işlerim ve mücadelem var. Futbolda inşallah bu sene cam tavanı kırdığımız zaman göreceksiniz bizim mücadelemiz, yatırımlarımız ve çabalarımızla işler daha iyi olacak. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onun da büyük faydasını göreceğimize inanıyorum, hem sportif hem sportif dışında. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Renkli, gergin, heyecanlı, coşkulu, ilginç, garip... Oldu ve bitti. Fenerbahçe ne kadar büyük bir camia olduğunu bir daha gösterdi. 28 bine yakın katılım var, rekoru yeniledik. Ben 30-35 bin bekliyordum. Dün seçim bitti havası yaratıldığı için... Aziz Bey'in buraya gelmesi, beraber sahneye çıkmamız çok hoş görüntüler. Bir adım atana ben on adım atarım ama Fenerbahçe'ye köstek olanla aynı yolu yürüyemem. Sadece Aziz Bey değil, bütün eski yöneticiler Fenerbahçe'ye hizmet etmeli. Fenerbahçe böyle bir ayrıştırma istemiyor. Böyle olduğu zaman Fenerbahçe, geleneksel medyanın ve sosyal medyanın oyuncağı haline geliyor. Fenerbahçelilerin bu dediklerimi iyi düşünmesi lazım." dedi.
"BİR ŞEYLER KUTLAMAK İSTİYORUZ"
Ali Koç, açıklamalarına "Aziz Başkan'ın dediği gibi bu devletin Fenerbahçe'ye çok borcu var. Dün saat 8 gibi beni aradı başkan, bir nikah kıymaya gidiyordum. Kabul ettiğini söyledi teklifimi. 'FB TV'ye çıkalım' dedim, 'Ulusala çıkalım daha fazla insan izlesin' dedi. Dağ, fare doğurdu programa baktığınız zaman. Gelecek için, geleceğin inşası açısından çok önemli bir adım atıldı. Çok işimiz var, kutlayacak bir şeyimiz yok. Seneye bu zamanlar bir şeyler kutlamak istiyoruz." diye devam etti.
"RAKİPLERİMİZİ DÜŞÜNDÜRECEK ADIMLAR"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Başkan'ın dünkü adımı çok kıymetli, rakiplerimizi düşündürecek adımlar bunlar. İyi olacak diye düşünüyorum, dua ediyorum. Yarın büyük bir maçımız var. Ülker Arena'da hep beraber buluşalım. Gerçi bilet kalmamış. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. Şimdi totem işini ne yapacağız, benim gitmediğim iki maçı da kazandık. Yok yok, şaka yapıyorum." açıklamasında bulundu.
"6 YILI UNUTUYORUZ"
Geride kalan 6 yıla sünger çekeceklerini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe'nin gücünü rakiplerimize harcayalım, birbirimize harcamayalım. Diğer taraflarda işler çok çok iyi gidiyor. Hiç olmadığı kadar ezeli rakiplerimize üstünlüğümüz var, müessese kulüpleri ile yarışıyoruz. Bizim ana hedefimiz ekonomil bağımsızlık. Bu sene 1.5 milyar faiz ödedik. Birinci önceliğimiz ana parayı indirmek. 6 yılda olanları unutuyoruz, yarın Fenerbahçe için yepyeni bir başlangıç. Herkesin çorbada bir tuzu olacağı bir ortam istiyoruz." sözlerini sarf etti.
"102 ALSAK, 103 ALDIRIRLARDI"
Geride kalan sezon hakkında konuşan Ali Koç, "21. yüzyılda Fenerbahçe'nin 90 puan üzerinde almışlığı yok. Bu seneden de çok keyif aldık biz, çok yazık oldu. Biz 102 alsaydık, ittirip 103 vereceklerdi. Bununla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.