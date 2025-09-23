Fenerbahçe'de 2018 tekrarı: Saran geldi, Koç gitti

Fenerbahçe 'de geçen sezonun sonunda imza kampanyasıyla başlayan süreç hafta sonu yapılan olağanüstü seçimle noktalandı. Ali Koç, başkanlık koltuğunu Sadettin Saran'a kaybetti.

12 bin 325'e karşılık 12 bin 68 oy ve sadece 257 farkla tamamlanan seçimle değişen başkanlık, camiada "2018'in tekrarı" yorumlarına neden oldu.

Yedi yıl önce, futbolda dört sezondur gelmeyen şampiyonluk sonrası Aziz Yıldırım'a karşı yarışa giren, kısa sürede başarı ve şampiyonluk sözü veren Ali Koç, genel kurulda yenilmez kabul edilen Yıldırım'ı 20 yıl sonra değişim isteyen üyelerin dip dalgasıyla devirmeyi başarmıştı.

MUHALEFET HAREKETE GEÇTİ

Ancak geçen yedi yılda Ali Koç'un görev süresi de Aziz Yıldırım'a benzer bir sonla noktalandı. Erkek ve kadın basketbolda gelen EuroLeague zaferlerine rağmen futbolda kazanılamayan lig şampiyonluğu, teknik direktör ve transferlerde yapılan yanlışlar, taraftarla inatlaşama Koç'a tepkiyi arttırdı.

Harekete geçen muhaliflerin direkt sonuç vermese de topladığı yaklaşık 10 bin imza olası adayları cesaretlendirdi. Tıpkı 2018'de Koç'un yaptığı gibi Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp, şampiyonluk ve kısa sürede başarı vaadiyle adaylık açıklayıp değişim isteyen üyeleri yanına aldı.

GENÇLER 'SARAN' DEDİ

Seçim sürecinde Ali Koç istikrar ve ekonomik kalkınmayı ön planda tutup 'Yeni bir maceraya gerek yok' derken, Kutlualp'in de lehine çekilmesiyle tek kalan Sadettin Saran, 'Şampiyon yapamazsak gideriz' mottosuyla hedefe yönelik kampanya yürüttü.

Tahminlerde önde görülen Ali Koç'u, seçime az bir süre kala yaşananlar olumsuz etkiledi. Jose Mourinho süreci, Tedesco tercihi, ligde kaybedilen puanlar ve siyasetten MHP'nin desteği Koç'a olan inancı ve oyları azalttı.

Özellikle şampiyonluk hasreti çeken genç üyelerin desteğiyle Saran sandıktan galip ayrıldı.