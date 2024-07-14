Fenerbahçe, Cenk Tosun'u İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
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