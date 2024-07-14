Fenerbahçe, Cenk Tosun'u İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe'nin anlaştığı Cenk Tosun, Salı günü İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Cenk Tosun'u İstanbul'a getiriyor
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14 Temmuz 2024 22:45
Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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