Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı!

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı!
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16 Temmuz 2024 19:56
Son güncelleme 16 Temmuz 2024 20:27
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, kadrosunu millî futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.

Kariyeri boyunca 487 maça çıkan Cenk, 195 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.

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