  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

Fenerbahçe büyük organizasyon hazırlığı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni kurulan komitelerinden Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi, ilk büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe büyük organizasyon hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 14:17
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni kurulan komitelerinden Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi, ilk büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Anadolu Ateşi Dans Grubu, Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi'nin organizasyonuyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Fenerbahçe'nin Kadın Üyelerine özel bir gösteri yapacak.

Gösteri davetiyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kadın üyelere ücretsiz dağıtılacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek olan gösteriye binlerce katılımın olması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için