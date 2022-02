Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.



Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Berkay Özcan attı.



Başakşehir'i konuk ettiği 13 maçta 2. kez kaybeden Fenerbahçe, 37 puanda kaldı. 1 sezon içerisinde Fenerbahçe'yi ilk kez 2 kez mağlup eden Medipol Başakşehir, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirerek 37 puana yükseldi.



Fenerbahçe, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Serdar Aziz sarı kart cezası, Filip Novak sakatlığı, Miha Zajc ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı.



Söz konusu müsabakanın ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise yedeğe çekildi.



Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'ye ilk 11'de şans verdi.



Fenerbahçe, karşılaşmaya Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sosa, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Berisha 11'iyle çıktı.



Yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 3 RÖTUŞ



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda biri zorunlu 3 değişiklik yapıldı.



Turuncu-lacivertli takımın, ligin 23. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği maça ilk 11'de yer alan Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir'in yerine Volkan Babacan, Danijel Aleksic ve Deniz Türüç ilk 11'de sahaya çıktı.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir kadroya dahil edilmedi.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.



Kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile gribal enfeksiyon geçiren Miha Zajc kadroya dahil edilmedi.



Sezon başında kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan ise yedek kulübesinde yer aldı.



SALİH UÇAN KADRODA YOK



Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.



Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.



EMRE BELÖZOĞLU, İLK KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.



Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.



İLK TEHLİKELER BAŞAKŞEHİR'DEN



Mücadele düşük tempoda başladı. Topu alan takım ayağa kısa paslarla kontrolü almaya çalıştı. Kapalı ve tedbirli savunmalara karşı iki ekip de ceza sahası dışı şutlarla gol aradı.



İlk tehlikeli atağı 9. dakikada Başakşehir yakaladı ancak Berkay Özcan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmadan önce Nazım Sangare son anda araya girerek topu kornere gönderdi.



Maçtaki ikinci tehlike de Başakşehir'den geldi. 18. dakikada Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından sol ayağıyla gelişine yaptığı plase vuruş direkten auta gitti.



CRESPO GİRESUN'DA CEZALI



Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Tolga Ciğerci'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Giresunspor deplasmanında cezalı duruma düştü.



FENERBAHÇE'NİN İLK TEHLİKESİ PELKAS İLE



Fenerbahçe'nin ilk etkili pozisyonu ise 27. dakikada Dimitris Pelkas ile geldi. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla Pelkas, dar açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Volkan Babacan çelmeyi başardı.



32'de Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından şutu üst direkten auta gitti.



İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve takımlar golsüz eşitlikle soyunma odasına gitti.



Fenerbahçe ikinci yarıya İrfan Can yerine Ozan Tufan ile başladı.



BERISHA'NIN FRİKİĞİ DİREKTE PATLADI



İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 47'de Berisha ile gole yaklaştı. Kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başında geçen Mergim Berisha'nın sert plase vuruşunda top üst direkten oyuna alanına geri döndü.



BERKAY ÖZCAN, BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ



Başakşehir, 50. dakikadan sonra oyunun kontrolünü almayı başardı. Fenerbahçe kalesini üst üste şutlarla yoklayan Başakşehir, 61. dakikada Berkay Özcan ile golü buldu.



Sol kanatta topla ilerleyen Nacer Chadli şut açısı bulamayınca topu Berkay Özcan'a gönderdi. Ceza sahası yayında topla buluşan Berkay Özcan, rakiplerinden sıyrılıp yerden şutunu çekti ve Fenerbahçe savunmasına çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu.



FENERBAHÇE'NİN ÇABALARI SONUÇ GETİRMEDİ



İsmail Kartal, gol üzerine Pelkas ve Crespo yerine Mert Hakan ve Valencia'yı oyuna sürdü.



Fenerbahçe, 1-0'dan sonra Başakşehir kalesinde beraberlik golü için yüklenmeye başladı. Başakşehir savunması ise Fenerbahçe hücumuna karşı pozisyon vermedi. Kanatları etkili kullanmaya çalışan sarı lacivertlilerde Serdar Dursun da 74'te oyuna girdi. Ancak, Başakşehir savunması Serdar Dursun'a kafa vuruşu şansı vermedi.



Başakşehir de oyuna sonradan giren Serdar Gürler ve Gulbrandsen ile kontratak fırsatları aradı ancak etkili olamadı.



Zorlu mücadele Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Berisha'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Osayi, kaleci Volkan Babacan'a faul yaptı.

61. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli, ceza sahasındaki Berkay'a yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden ve rakibinden kurtaran Berkay'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

72. dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrılarak Fenerbahçe ceza sahasına yaklaştı. Ceza yayı önünde açısını düzelten Berkay şutunu atarkenı, kaleci Berke soluna gelen topu uzanarak iki hamlede kontrol etti.



Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi (Dk. 83 Burak Kapacak), Sosa (Dk. 74 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 65 Valencia), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Ozan Tufan), Berisha

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 90+2 Epureanu), Chadli (Dk. 82 Gulbransen), Okaka

Gol: Dk. 61 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 24 Crespo, Dk. 37 Berke Özer, Dk. 72 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 51 Tolga Ciğerci, Dk. 69 Duarte, Dk. 75 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)





İLGİLİ VİDEO