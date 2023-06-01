Fenerbahçe, bu sezon da başarıyı yakalayamadı!

Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına dünyaca ünlü Jorge Jesus getirildi, transferde 43 milyon 750 bin Euro'luk (Yaklaşık 966 milyon TL) rekor harcama yapıldı, Ali Koç ve Jesus sezona 'Hazır mısınız!' diyerek başladı. Ancak Fenerbahçe ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak bir kez daha büyük hüsran yaşadı. Sarı-Lacivertliler mutlu sona en son 2013-14 sezonunda ulaşmıştı. Sonraki 4 yıl Aziz Yıldırım, 5 yıl ise Ali Koç dönemi olmak üzere 9 yıldır şampiyonluk kutlaması yapılamadı.
DERBİYİ KAZANIP 3 PUANLA BİTİRME HEDEFİ
Fenerbahçe'de taraftar Antalyaspor maçında isyan bayrağını açtı, yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertliler'de, moraller bozuk ama bir yandan da hayat devam ediyor. Fenerbahçe'nin teselli için önünde iki hedef kaldı. İlk pazar günkü Galatasaray derbisi. Ezeli rakip, o gün maçın öncesinde ve sonrasında 23. şampiyonluğunu kutlayacak. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup ederek ligi bitirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'a 1 maçta yenilip 1 karşılaşmada berabere kalan Kanarya, en azından Aslan karşısında galibiyet yaşamak istiyor.
9 YILDIR KUPA YOK
Fenerbahçe, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Sarı-Lacivertlilerin müzesine en son 2014'te Türkiye Süper Kupası girmişti. Jorge Jesus, her fırsatta sezonu kupayla bitirmenin önemine değindi, "Kötünün iyisi olur" ifadelerini kullandı. 11 Haziran'da alınacak bir galibiyet, en azından 9 senelik kupa özlemine son verilmesini sağlayabilir.
DERBİYİ KAZANIP 3 PUANLA BİTİRME HEDEFİ
Fenerbahçe'de taraftar Antalyaspor maçında isyan bayrağını açtı, yönetimi istifaya davet eden sarı lacivertliler'de, moraller bozuk ama bir yandan da hayat devam ediyor. Fenerbahçe'nin teselli için önünde iki hedef kaldı. İlk pazar günkü Galatasaray derbisi. Ezeli rakip, o gün maçın öncesinde ve sonrasında 23. şampiyonluğunu kutlayacak. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup ederek ligi bitirmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'a 1 maçta yenilip 1 karşılaşmada berabere kalan Kanarya, en azından Aslan karşısında galibiyet yaşamak istiyor.
9 YILDIR KUPA YOK
Fenerbahçe, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası'nda final oynayacak. Sarı-Lacivertlilerin müzesine en son 2014'te Türkiye Süper Kupası girmişti. Jorge Jesus, her fırsatta sezonu kupayla bitirmenin önemine değindi, "Kötünün iyisi olur" ifadelerini kullandı. 11 Haziran'da alınacak bir galibiyet, en azından 9 senelik kupa özlemine son verilmesini sağlayabilir.