Fenerbahçe, Bruma'nın opsiyonu kullandı

Fenerbahçe, PSV'den sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.



Fenerbahçe, ayrıca oyuncuyla 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Bruma'ya sezonun ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisans çıkartılmamıştı.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.



Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."





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