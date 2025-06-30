Fenerbahçe Beko, Wilbekin ile nikah tazeledi!

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



İşte Fenerbahçe Kulübünün o açıklaması:



"Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2022 yazında katılan ve takımımızın en değerli sporcularından biri olan Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varmıştır.



5 Nisan 1993 doğumlu sporcumuz Scottie Wilbekin, EuroLeague'de 2022-23 sezonunda 11.1 sayı, 2.6 asist, 1.0 top çalma ve 2023-24 sezonunda ise 13.0 sayı, 3.3 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Başarılı sporcumuz, 2024-25 sezonunun ilk EuroLeague karşılaşması olan Olympiacos mücadelesinde ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonun geri kalanında forma giyememişti.



Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Scottie Wilbekin'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. https://t.co/Q5gpxEAAK6



— Sporx (@sporx) June 30, 2025