Fenerbahçe Beko, Vesely'nin boşluğunu dolduruyor

Fenerbahçe Beko, UNICS Kazan ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Litvanyalı basketbol muhabiri Donatas Urbonas'ın haberine göre; Tonye Jekiri, Fenerbahçe Beko ile mnümüzdeki günlerde 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezonu UNICS Kazan'da geçiren oyuncunun sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe Beko, Dimitris Itoudis'in raporuyla Jan Vesely'nin boşluğunu Jekiri ile doldurmuş olacak.



ABD'de 4 sezon Miami Hurricanes forması giyen Jekiri, Bandırma Kırmızı ile profesyonel oldu. Ardından Oostende ve Gaziantep formaları giyen 2.11 boyundaki pivot, burada gösterdiği performansla ASVEL'e transfer oldu ve EuroLeague arenasında da kendisini ispatladı.



Daha sonra Baskonia ve geçen sezon UNICS Kazan formalarını terleten Jekiri, EuroLeague'de 7.6 sayı, 6.5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.



