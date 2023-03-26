Fenerbahçe Beko, Tofaş'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 22. hafta maçında Tofaş'a konuk oluyor.



26 Mart Pazar günü (bugün) 18.00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son maçında 24 Mart Cuma günü konuk ettiği Zalgiris Kaunas'ı 87-79 ile geçti. 30. maçında 18. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 19, Tyler Dorsey 15, Marko Guduric 14 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son mücadelesinde 18 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 95-80 yenerek 21. maçında 18. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 30 sayı üretirken, Carsen Edwards da 14 sayı buldu.



Sarı lacivertli takımda Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre ve Metecan Birsen'in sakatlıkları bulunuyor.



Tofaş, bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 7 galibiyet aldı. Son dokuz maçta sekiz yenilgi alırken, son olarak 18 Mart Cumartesi günü konuk ettiği Galatasaray Nef'e 81-83 yenildi. Tofaş'ta Tyler Ennis 18, Boubacar Toure 16, Brady Manek ve Arturas Milaknis 14'er sayı üretti.



Bursa temsilcisi bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Play-In turuna yükselen Tofaş, burada Yunanistan'ın AEK takımına elenmekten kurtulamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ