Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a konuk oldu.
TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi TOFAŞ 80-78 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Can Mavisu, Uğur Akyıldız, Kaan Büyükçil
TOFAŞ: Perez 4, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 2, Blazevic 21, Thamasson 9, Özgür Cengiz 2, Whaley 1, Tolga Geçim 5, Kidd 14, Besson 6
Fenerbahçe Beko: Bacot Jr 10, Metecan Birsen 7, Tucker 24, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 10, Melli 3, Boston Jr 2, Onuralp Bitim 9, Zagars, Colson 8
1. Periyot: 18-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 58-61
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a 2 sayı ile kaybetti!
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a konuk oldu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Bundesliga'da 10 gollü çılgın maç!
-
9
Szymanski'nin menajerinden transfer itirafı!
-
8
Antalyaspor'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu açıklaması!
-
7
Arda Güler, Madrid derbisinde attı!
-
6
Samsunspor'dan hakem tepkisi!
-
5
Aykut Kocaman'ın ayak sesleri
-
4
Fenerbahçe'de adım adım Aykut Kocaman
-
3
Arda Güler'in katkıları Real Madrid'e yetmedi!
-
2
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi!
-
1
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile ayrılık kararı!
- 00:22 Paris Saint Germain, evinde rahat kazandı!
- 00:18 Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!
- 00:11 Wagner Pina: "Kazanmayı biz hak eden taraf bizdik"
- 00:10 Atakan Çankaya: "Hakem için talihsiz bir gündü"
- 23:58 Wolverhampton, Premier Lig'de ilk puanını aldı!
- 23:42 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne 4 maçla devam edildi
- 23:41 Karagümrük'ten Trabzonspor maçı sonrası tepki!
- 23:39 Inter, Cagliari deplasmanında hata yapmadı!
- 23:37 Milli cimnastikçiler, Macaristan'da altın madalya kazandı
- 23:30 Fatih Kulaksız: "Yeni planlar var, zaman lazım"
- 23:26 Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a 2 sayı ile kaybetti!
- 23:26 Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası sona erdi
- 23:16 Burak Yılmaz: "3 puanı hak eden taraftık"
- 23:12 Marcel Licka: "Cezalandırmaya başlayacağım"
- 22:54 Fatih Tekke'den penaltı itirafı!
- 22:49 Paul Onuachu: "İzleyip karar vereceğim"
- 22:43 Tiago Çukur: "Pozitif konuşamıyorum"
- 22:38 Felipe Augusto: "Bu gole çalışmıştık"
- 22:33 Danylo Sikan: "Futbol sizi cezalandırabilir"
- 22:27 Thomas Reis: "Bugün 2 puanımız çalındı"
- 22:19 Atila Gerin: "Son dakikalarda oyun bize döndü, golü atamadık"
- 22:07 Trabzonspor, üç maç sonra Onuachu ile kazandı!
- 21:31 Bundesliga'da 10 gollü çılgın maç!
- 21:12 Ümraniyespor ile Çorum FK puanları paylaştı!
- 21:04 Juventus ile Atalanta yenişemedi!
- 21:04 Trabzonspor'a VAR uyarısından sonra da penaltı!
- 20:51 Stainimir Stoilov: "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz"
- 20:40 Samsunspor'dan hakem tepkisi!
- 20:28 Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı
- 20:11 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Demir Ege Tıknaz
- 20:08 Cherif Ndiaye, Fenerbahçe maçında yok!
- 20:03 Beşiktaş GAİN, lige Türk Telekom galibiyetiyle başladı!
- 19:35 Ajax, NAC Breda'yı 2 golle geçti!
- 19:30 Liverpool'a Galatasaray öncesi büyük şok!
- 19:20 Arda Güler'in katkıları Real Madrid'e yetmedi!
- 19:18 Brighton'dan Chelsea deplasmanında müthiş dönüş!
- 19:13 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 11'ler
- 19:01 Gaziantep FK - Samsunspor ile puanları paylaştı!
- 19:00 Eyüpspor ve Göztepe suskunluğu bozamadı!
- 18:55 Manchester City, Burnley'i rahat geçti
- 18:33 Bayer Leverkusen deplasmanda galip!
- 18:25 Romulo asist yaptı, Leipzig tek golle kazandı!
- 18:23 Dortmund, Mainz deplasmanında şaşırtmadı!
- 18:22 Aysel Önder, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
- 18:02 Ayşegül Karagöz, Dart'ta Dünya Şampiyonu!
- 18:00 Can Öncü, İspanya'daki ilk yarışta ikinci oldu
- 17:59 5 gollü maçta kazanan Iğdır FK!
- 17:58 Bengisu Avcı, otizmli bireyler için kulaç attı
- 17:57 Como ile Cremonese puanları paylaştı!
- 17:56 Arda Güler, Madrid derbisinde attı!
- 17:37 Galatasaray, mağlubiyetle başladı!
- 17:07 Arda Turan'dan Busquets'e veda mesajı!
- 16:59 Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı
- 16:58 Getafe ile Levante yenişemedi!
- 16:58 Zeynep Sönmez, Çin Açık'ta 3. turda!
- 16:56 Türkiye Flag Futbol Kadın Milli Takımı, İsrail'i yenerek 11. oldu!
- 16:52 West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!
- 16:49 Recep Durul: "Beşiktaş maçını dört gözle bekliyoruz"
- 16:28 Manchester United'ın kabusu bitmiyor!
- 16:16 Milli judocular, Çin'de 2 madalya kazandı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Paris Saint Germain, evinde rahat kazandı!
Bundesliga'da 10 gollü çılgın maç!
Ajax, NAC Breda'yı 2 golle geçti!
Manchester City, Burnley'i rahat geçti
Bayer Leverkusen deplasmanda galip!
Como ile Cremonese puanları paylaştı!
Arda Güler, Madrid derbisinde attı!
Getafe ile Levante yenişemedi!
West Ham United'da Nuno Espirito Santo dönemi!
Manchester United'ın kabusu bitmiyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|7
|7
|0
|0
|19
|2
|21
|2
|Trabzonspor
|7
|4
|2
|1
|9
|6
|14
|3
|Göztepe
|7
|3
|4
|0
|10
|2
|13
|4
|Fenerbahçe
|6
|3
|3
|0
|10
|5
|12
|5
|Samsunspor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|6
|Gaziantep FK
|7
|3
|2
|2
|10
|12
|11
|7
|Antalyaspor
|6
|3
|1
|2
|7
|6
|10
|8
|Alanyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|9
|9
|Beşiktaş
|5
|3
|0
|2
|8
|7
|9
|10
|Konyaspor
|5
|2
|1
|2
|10
|7
|7
|11
|Başakşehir
|5
|1
|3
|1
|5
|4
|6
|12
|Kasımpaşa
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|5
|13
|Rizespor
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|5
|14
|Eyüpspor
|7
|1
|2
|4
|4
|10
|5
|15
|Kayserispor
|6
|0
|4
|2
|4
|12
|4
|16
|Gençlerbirliği
|6
|1
|0
|5
|4
|9
|3
|17
|Karagümrük
|7
|1
|0
|6
|7
|16
|3
|18
|Kocaelispor
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|2