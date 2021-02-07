Fenerbahçe Beko, Petkimspor deplasmanında galip

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 80-67 mağlup etti.



Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 13. yenilgisini yaşadı.



İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Perez, Ahmet Düverioğlu ve Brown'la farkı 6 sayıya yükselten (8-14) Fenerbahçe Beko, etkili oyununu sürdürdüğü periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle periyodu 9 sayı farkla 24-15 üstün tamamladı.



İkinci periyoda Wimbush'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip karşısında Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Perez ve O'Quinn'le 15. dakikada farkı 12 sayıya taşıdı: 22-34. Ege Arar, İlkan Karaman ve Ray'le etkili olan Aliağa Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 40-42. Fenerbahçe Beko, devreyi 43-40 önde bitirdi.



Üçüncü periyodun başında Ray'le farkı 1 sayıya (42-43) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, özellikle pota altından bulduğu sayılarla periyodu 7 sayı farkla 59-52 üstün tamamladı.



Son periyotta Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle aradaki farkı yükselten konuk ekip, 36. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 55-72. Fenerbahçe Beko, müsabakadan 80-67 galip ayrıldı.



