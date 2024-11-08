Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim'i açıkladı!

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Sarı-lacivertliler Onuralp'in sezonu Bayern Münih'te geçireceğini duyurdu.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ülke basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA takımlarından Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim (1999, 1.98, G-F) ile 2027-28 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında 2024-25 sezonunu EuroLeague'de mücadele eden Almanya temsilcisi Bayern Münih'te geçirecek.



Onuralp Bitim kimdir?



31 Mart 1999 tarihinde Kadıköy'de dünyaya gelen Onuralp Bitim, kariyerinin ilk döneminde Anadolu Efes'in pilot takımı Pertevniyal forması giydi ve 2015 yılında eğitimi için Amerika'nın yolunu tuttu. Amerika'da geçirdiği bir yılın ardından 2016'da Anadolu Efes kadrosuna katılan Onuralp, 2017-2018 sezonunda ilk kez A Takım'a yükseldi. 2019'a kadar Efes forması giymeye devam eden başarılı oyuncu, 2019-2021 yıllarında ise İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın formasını terletti.



Onuralp, kariyerinde yükselme dönemini Bursaspor ile yaşadı. 2021 yazında bu takıma transfer olan Onuralp Bitim, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarını Bursa'da geçirdi. İlk sezonundan itibaren takımının en önemli kozlarından biri haline gelen Onuralp Bitim, iki sezonluk EuroCup deneyiminde 2021-22 sezonunda 12.9 sayı, 4.3 ribaund, 2.2 asist; 2022-23 sezonunda ise 18.1 sayı, 3.8 ribaund, 3.2 asist ortalamaları yakaladı. Başarılı ismimiz, Bursaspor ile 2021-22 EuroCup sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Onuralp, 2022-23 sezonunda daha da ileriye taşıdığı performansla EuroCup'ta en iyi ikinci beşe seçildi. Bitim, Bursaspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde de başarılı bir performans sergilerken, 2021-22 sezonunda 14.8 sayı, 4.3 ribaund, 3.6 asist; 2022-23 sezonunda ise 18.4 sayı, 4.8 ribaund, 3.6 asist ortalamaları tutturdu.



Bursa'da göstermiş olduğu başarılı performans, Onuralp Bitim'e NBA kapılarını açtı. Sporcumuz, 2023 yazında Chicago Bulls ile sözleşme imzaladı. 2023-24 sezonunu Chicago Bulls ve Gelişim Ligi ekiplerinden Windy City Bulls'da geçiren Onuralp, NBA'de forma giydiği 23 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları tuttururken, Gelişim Ligi'nde ise 22 maçta 14.2 sayı, 3.6 ribaund, 3.4 asist ortalamalarına ulaştı.



Ülke basketboluna altyapılar ve A Milli Takım seviyesinde de uzun süredir hizmet eden Onuralp Bitim, 2015 Avrupa U16 Şampiyonası'nda bronz, 2016 Dünya U17 Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Onuralp, 2015 U16 Şampiyonası'nda 22.4 sayı, 5.9 ribaund, 1.6 asist ortalamaları tutturarak kendisine turnuvanın en iyi beşinde yer bulmuştu.



Onuralp Bitim, A Milli Takımımıza da başarıyla hizmet etmeye devam ediyor.



İki ve üç numaralı pozisyonlarda forma giyebilen Onuralp, atletizmini yüksek enerjisiyle birleştiren önemli bir skorer olarak tanınıyor.



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Onuralp Bitim'e hayırlı olmasını diliyor, 2024-25 sezonunu Bayern Münih formasıyla kiralık olarak geçirecek oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."



