Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 5. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve EXXEN ekranlarından yayımlanacak.Karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü maçında 15 Ekim Salı günü Kızılyıldız'ı konuk etti. Scottie Wilbekin, Marko Guduric ve Tarık Biberovic'ten yoksun mücadele eden Fenerbahçe, rakibine 57-76 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 20, Devon Hall 10 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise 17 Ekim Perşembe günü konuk olduğu Alba Berlin'i 71-78 ile geçerek üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 14, Wade Baldwin 13 sayı üretti.Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 20 Ekim Pazar günü Bursaspor'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 95-78 galip ayrılarak üçte üç yaptı. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 18, Devon Hall ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayı üretti.Fenerbahçe Beko'da sakatlığı devam eden Scottie Wilbekin'in yanı sıra Sertaç Şanlı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Marko Guduric ise takımla idmanlara başladı. Skylar Mays'in de lisans işlemleri tamamlandı ve şans verilmesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.Panathinaikos'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:Panathinaikos, Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon oynadığı dört maçta iki galibiyet elde etti. Yunan ekibi, geride kalan çift maç haftasında Paris Basketbol deplasmanından 84-80, Real Madrid deplasmanından ise 90-86'lık yenilgilerle döndü.Yoncalar, Yunanistan Ligi'nde bu sezon oynadığı üç karşılaşmayı da kazandı. Panathinaikos, son olarak 21 Ekim Pazartesi günü karşılaştığı AEK'i 94-74 ile geçti. Panathinaikos'ta Lorenzo Brown 22, Marius Grigonis 17 sayı üretti.Atılan sayı: 75.0 – 86.82 sayı: %41.3 - %55.23 sayı: %40.4 - %40.9Serbest atış: %80.0 - %75.0Ribaunt: 37.5 – 38.0Asist: 16.3 – 18.0Top çalma: 4.8 – 6.5Blok: 3.0 – 2.8Yenilen sayı: 74.0 – 82.52 sayı: %54.9 - %53.23 sayı: %25.0 - %33.3Serbest atış: %82.2 - %78.0Ribaunt: 34.0 – 34.8Asist: 17.5 – 17.3Top çalma: 5.5 – 5.8Blok: 3.0 – 2.3Sayı: Nigel Hayes-Davis 15.0 – Kendrick Nunn 18.0Ribaund: Nigel Hayes-Davis 5.0 – Mathias Lessort 8.0Asist: Wade Baldwin IV 4.5 – Kendrick Nunn 4.5Top çalma: Wade Baldwin IV 1.3 – Jerian Grant 1.5Blok: Nicolo Melli 0.8 - Mathias Lessort 0.8Verimlilik: Nigel Hayes-Davis 17.0 - Mathias Lessort 22.5