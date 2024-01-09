Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta müsabakasında salı günü Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertli takım son maçında, Litvanya'da konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 35 sayı farkla 109-74 mağlup etti.



Partizan ise derbi maçta Kızılyıldız'a deplasmanda 88-72 kaybetti.



Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, geride kalan 19 maçta aldığı 10 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.



Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 6 Avrupa Ligi maçının 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 6. durumda.



İki takımın Sırbistan'da oynadığı ilk maçı Partizan 85-84'lük sonuçla kazanmıştı.









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