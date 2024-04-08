Fenerbahçe Beko'nun evinde rakibi Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.



20.30'da başlayacak karşılaşma BeIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK VAR



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maç eksiğine rağmen 2. sırada bulunan Fenerbahçe Beko'da Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Lig lideri Anadolu Efes'te ise herhangi bir eksik bulunmuyor.



LİGDE 154. MAÇ



İki ekip arasında Türkiye Ligi'nde oynanan 154 karşılaşmada Anadolu Efes 92 galibiyet alırken, Fenerbahçe Beko ise 62 galibiyet aldı.



Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 81-80 kazanmıştı.









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